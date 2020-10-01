РИАМО - 1 окт. До 20 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, при переменной облачности осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

Столичный регион будет находиться на периферии антициклона. В столице и области в начале октября будет теплая, сухая и малооблачная погода.

«Максимальная температура воздуха в Москве в четверг составит 18-20 градусов тепла, по области — плюс 15-20 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 40%. Содержание кислорода в пределах нормы.