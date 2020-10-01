РИАМО - 1 окт. Опыт социальной поддержки спортивных тренеров в Подмосковье весьма эффективен, поэтому его следует распространить на другие регионы страны, сообщил РИАМО председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Ранее 18 подмосковных тренеров получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Она реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Регион оплачивает первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного кредитования на покупку жилья и ежемесячно компенсирует оплату основного долга по кредиту. Участник программы только оплачивает проценты по кредиту.

«Особенно это актуально для сельской местности и малых городов. Социальная ипотека, когда государство берет на себя обязательства по основным расходам на жилье, а получателю остается лишь погасить проценты – реальная и ощутимая мера поддержки для среднестатистического россиянина из региона. Подчас на зарплату тренера или учителя физкультуры невозможно купить собственное жилье даже в ипотеку», – отметил Пайкин.

По его словам, необходимо также разработать федеральную программу «Земский тренер» по аналогии с программами «Земский учитель» или «Земский доктор». Эта мера поможет привлечь на работу в сельскую местность квалифицированных тренеров.

«Такая программа позволит повсеместно в России решить проблему доступности спорта для детей и подростков. Сейчас отдельные меры поддержки в регионах есть, но системного характера они не носят – каждый решает проблему, как может. Между тем надо масштабировать уже наработанный опыт на федеральный уровень», – сказал Пайкин.

Программа должна предусматривать стимулирующие единоразовые выплаты, создание привлекательных социальных, жилищных условий для работников спорта, отметил депутат.

«Без развития спорта в регионах его невозможно развивать в целом в стране, выявлять талантливых ребят и воспитывать олимпийских чемпионов», – резюмировал Пайкин.