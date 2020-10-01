РИАМО - 1 окт. Работы по обеспечению транспортной и пешеходной доступности станции второго Московского центрального диаметра Печатники началась в столице, сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в текущем году благоустроят улицу Шоссейную, а в 2021 году запланировано провести работы на улице Гурьянова.

«В настоящее время дорога к станции не очень удобная - плохие тротуары, причем местами их просто нет, недостаточное освещение. С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей», - отметил Бирюков.

Он добавил, что рабочие приведут в порядок тротуары у станции МЦД и при подходах к ней, а в районе «народных троп» будут сделаны пешеходные дорожки.

Заммэра подчеркнул, что для пассажиров общественного городского транспорта возле станции МЦД появятся шесть остановочных павильонов.

Кроме того, в ходе работ планируют обновить одно из любимых мест жителей района Печатники – сквер возле дома №11 по Шоссейной улице. На данной зеленой территории будет создано общественное пространство, в котором разместят удобные скамейки, установят новые фонари с энергосберегающими лампами.

Бирюков уточнил, что все работы по благоустройству данной территории будут завершены к вводу в эксплуатацию станции МЦД в 2021 году.

В прошлом году в столице улучшили пешеходную и транспортную доступность 26 станций первого и второго Московских центральных диаметров.