РИАМО - 30 сен. На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 130 тысяч самозанятых, что на 30% больше запланированного, благодаря этому в бюджет удалось привлечь 350 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Эксперимент по внедрению специального налогового режима в Подмосковье проводится с прошлого года.

«Тогда был поставлен показатель, что к 2020 году в Московской области должно быть 83,3 тысячи самозанятых, которые зафиксировали свой статус. Однако мы видим, что уже сегодня план перевыполнен», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

В Московской области с начала года каждый месяц были отчисления по 30 миллионов рублей, после того как была объявлена пандемия коронавируса, сумма уменьшилась в три раза – по 10 миллионов рублей.

«Это связано с тем, что в период пандемии самозанятым предоставлены особые меры поддержки. Они могут вернуть уплаченный налог на профессиональный доход за 2019 год - уже этим воспользовались более 30 тысяч человек. Субсидия составила 273 миллиона рублей. Также для того, чтобы оплатить его в 2020 году, можно воспользоваться так называемым налоговым капиталом в размере одного МРОТ – 12 тысяч 130 рублей, который предоставляет государство», - подчеркнул Ефимов.

Несмотря на пандемию, количество самозанятых в Московской области увеличивается. Как отметили представители Минфина региона, в области в неделю статус самозанятого получают около 1,6 тысячи человек.

«Сейчас в Подмосковье рассматривается вопрос об изменениях в нацпроекты в части создания благоприятных условий для самозанятости. Это говорит о том, что эксперимент по специальному налоговому режиму идёт успешно и требует дальнейшего развития», - отметила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Карисалова.

Мособлдума продолжит мониторить ситуацию по специальному налоговому режиму. В четвертом квартале рассмотрят вопрос, касающийся применения специального налогового режима молодежью.