РИАМО - 30 сен. В Москве проверили процесс строительства станции «Кленовый бульвар» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Метро разместится на юге столицы в районе Нагатинский Затон на пересечении улицы Кленовый бульвар и Коломенской набережной.

«Всего с начала строительства на станции метро «Кленовый бульвар» проведено 7 проверок, выполнено 16 лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Специалисты проверили качество строительных работ, а также провели плановые измерения уровня шума и вибрации на территории жилой застройки, прилегающей к стройплощадке.

В настоящее время на станции разрабатывают грунт котлована параллельно с монтажом распорной системы. Одновременно сооружают ограждающую конструкцию котлована методом «стена в грунте».