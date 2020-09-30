РИАМО - 30 сен. Вышел третий выпуск журнала «#конкуренTEAM Люди.Бизнес.Технологии!», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В выпуске читателям расскажут о создании Центра содействия строительству, а также о том, как построена его работа.

«Вы узнаете об изменениях законодательства в сфере осуществления «строительных» закупок, о том, как в сложных условиях была решена проблема выбора квалифицированного подрядчика при строительстве важных для Подмосковья объектов», – уточняется в сообщении.

В выпуске речь также пойдет о том, как система госзакупок используется в качестве инструмента развития и поддержки отечественного производителя, что такое «минимальная доля закупок», как ее выполнять и как заказчику отчитываться. Замглавы администрации городского округа Домодедово расскажет о реализации трех важных проектов, которым гордится этот округ.

Кроме того, в третьем выпуске журнала «#конкуренTEAM Люди.Бизнес.Технологии!» будут опубликованы ответы на интересующие читателей вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений, планирования закупок, контрактной системы в сфере закупок, работы электронного магазина Подмосковья, а также актуальные материалы коллег из Минмособлимущества, Главгосстройнадзора, Минстроя, МОБТИ, Минжилполитики, Мособлэкспертизы и ФАС России.