РИАМО - 30 сен. Глава Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян с рабочим визитом посетил городской округ Озеры, он проконтролировал строительство школы №3 и дал поручение ускорить работы, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Кроме того, Гарибян вместе с главой муниципалитета Аллой Черкасовой посетил проблемные точки, по которым поступали обращения граждан через портал «Добродел». Все обращения аккумулируются в муниципальном ЦУРе с отработкой по профильным направлениям. Значительная часть вопросов касается вывоза мусора и содержания контейнерных площадок.

«На улицах Красные Озеры, Луговая, в микрорайоне имени Катукова, дом 16 были отработаны обращения по уборке контейнерных площадок. Отработано обращение по приведению в порядок пешеходной дорожки между ограждением гимназии №4 и домом №1 в микрорайоне имени Катукова. Разросшиеся кустарники мешали движению пешеходов, которые ведут детей в детский сад №15», - говорится в сообщении.

После посещения проблемных точек руководитель Главгосстройнадзора проверил ход строительства пристройки к школе №3. Основное здание школы было открыто в 1970 году.

Работы на объекте ведет подрядная организация «ТехГазМонтаж». На момент инспекции на объекте работало порядка 70 человек. На площадке Гарибян акцентировал внимание подрядчика на сроках проведения работ.

«Застройщику дал поручение увеличить темпы строительства, чтобы до конца года завершить строительство», - уточнил Гарибян.

Проект предусматривает не только само здание пристройки, но и благоустройство территории. Общая площадь трехэтажной пристройки составит почти 5 тысяч квадратных метров. Предусмотрены кабинеты, актовый и спортивный залы, медпункт, компьютерные классы. Строительство пристройки позволит полностью закрыть вопрос ликвидации второй смены в муниципалитете.