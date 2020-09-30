РИАМО - 30 сен. Подмосковная компания ООО «Никатор» поставит на экспорт компоненты для изготовления красителей на 500 миллионов рублей, экспертизу экспортного контракта для предприятия провел фонд поддержки ВЭД Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания специализируется на производстве меловых и процессинговых добавок, белых и цветных суперконцентратов красителей и индивидуальных компаундов для производства.

«В сентябре 2020 года при участии областного Фонда ВЭД подмосковные производители заключили три крупных экспортных контракта на общую сумму в 18 миллионов долларов», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что для большинства компаний такие контракты становятся отправной точкой для дальнейшей экспансии на внешние рынки.

«Нередко они перерастают в глобальное сотрудничество и приводят к производственному росту у нас в Подмосковье», - добавила Зиновьева.