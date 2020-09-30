РИАМО - 30 сен. Главгосстройнадзор провел публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере осуществления государственного надзора за эксплуатацией объектов повышенного уровня ответственности за 3 квартал 2020 года, за этот период в регионе проверили 62 юридических лица, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За обозначенный период было проверено 62 юридических лица, из них 28 - согласно утвержденному плану. По результатам проверок выдано 43 предписания. С целью выполнения исполнения выданных предписаний было проведено 33 проверки, выдано 21 предостережение», – говорится в сообщении.

В ходе публичных обсуждений были также рассмотрены основные виды нарушений, выявлены их причины и даны рекомендации для организации работы по предотвращению подобных случаев.