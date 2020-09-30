РИАМО - 30 сен. Новый сезон Женской хоккейной лиги 2020-2021 годов начнется 3 октября, подмосковный хоккейный клуб «Торнадо» сыграет в первом матче нового чемпионата, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Прошлый сезон команда завершила, став бронзовым призером ЖХЛ и заняв второе место Чемпионата России. В межсезонье состав пополнили новые игроки, все хоккеистки плодотворно поработали на сборах, и все мы как болельщики надеемся, что это принесет результат. Желаю команде удачи и побед», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков:

Хоккеистки из Подмосковья сыграют дома с «Бирюсой» из Красноярска. Игра пройдет на «Арене Мытищи» в 14:00.

Перед началом встречи и в перерывах между периодами для болельщиков выступят творческие коллективы, пройдут конкурсы и розыгрыш призов. Вход на матч свободный.