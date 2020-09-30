РИАМО - 30 сен. В Мытищах закончили ремонтировать 65 участков дорог общей протяженностью более 40 километров, работы на 13 региональных дорогах провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом году в Мытищинском округе отремонтировали 13 региональных и 52 муниципальные дороги. На работы на муниципальной сети из областного бюджета было направлено свыше 63 миллионов рублей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На региональной дорожной сети отремонтировали примерно 25 километров дорог. Специалисты заменили покрытие и бортовой камень, укрепили обочины, нанесли разметку.

«По результатам голосования жителей на портале «Добродел» в программу ремонта были включены пять региональных дорог: Старое направление Дмитровского шоссе в деревне Шолохово, подъезд на 41 километре А-104 Москва – Дмитров – Дубна, Хлебниково – Рогачево, Пироговское шоссе – Свиноедово и Пироговское шоссе – ДЭП», – добавил Гержик.

Участки Олимпийского проспекта в Мытищах, старые направления Дмитровского шоссе, дороги Хлебниково – Рогачево и Беляниново – Поведники отремонтировали, применив износоустойчивую щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь.

На муниципальной сети отремонтировали примерно 20 километров дорог.