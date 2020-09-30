РИАМО - 30 сен. 51 нарушение в содержании средств наружного освещения устранили на территории Подмосковья в течение сентября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Сотрудники ведомства продолжает плановую специальную операцию «Свет», в рамках которой инспекторы наблюдают за состоянием и содержанием объектов наружного освещения на территориях муниципальных образований региона.

«С начала осени в результате спецоперации «Свет» в Подмосковье по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 51 нарушение в содержании средств наружного освещения в различных муниципальных образованиях Московской области», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Больше всего нарушений устранили в Балашихе, Фрязине, Ступине, Клину, Мытищах, Озерах, Егорьевске и Электрогорске.