РИАМО - 30 сен. Свыше 98,5 тысяч заявлений по услугам, предоставляемым муниципалитетами, поступили с начала года от жителей Подмосковья, рассмотрены и согласованы свыше 97 тысяч из них, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В регионе действует правовой механизм перераспределения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления субъекта. Решения администраций по распоряжению землей согласуются с правительством Московской области. Цифровизация системы управления земельно-имущественным комплексом Подмосковья - одно из ключевых направлений в работе земельного блока.

«Больше всего заявлений поступило на предоставление земельных участков в аренду или собственность, перераспределение земельных участков, выдачу разрешений на размещение объектов и предварительное согласование предоставления земельных участков», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За три квартала 2020 года рассмотрели 24 тысячи заявлений на предоставление земельных участков в аренду или собственность, а также порядка 20 тысяч заявлений на перераспределение земли. Еще поступило 14,5 тысяч запросов о разрешении на размещение объектов на земельном участке, 12,7 тысячи — на предварительное согласование предоставления выбранного земельного участка.