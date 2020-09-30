РИАМО - 30 сен. В Подмосковье за неделю выдали 25 разрешений на ввод в эксплуатацию объектам общей площадью 149 тысяч квадратных метров, а также 13 разрешений на строительство, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За прошедшую рабочую неделю в регионе введено четыре жилых объекта – это дом на 120 квартир в деревне Павловское в Истре, на 416 квартир в ЖК «Митино парк» в Красногорске, на 349 квартир в Химках на Ленинском проспекте, на 616 квартир на улице Приборостроителей в Раменском», - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Кроме того, в Московской области ввели в эксплуатацию цех тепловой изоляции на Ликинском шоссе в Орехово-Зуеве, вторую очередь производственно-складского комплекса на 58 километре автомобильной дороги М-7 «Волга» в Богородском округе, производственно-складское здание в деревне Шматово на территории городского округа Ступино, телятник на 154 коровы вблизи деревни Солопово в Зарайске.

Разрешения на строительство были выданы производственному цеху и научно-производственному комплексу «Энкор» в Дубне, здание вибрационной подготовки бетонной смеси в деревне Вялки в Раменском, производственным корпусам в Кашире и Чехове.