РИАМО - 30 сен. В Пушкинском городском округе москвичу предъявлено обвинение в разбойном нападении и похищении несовершеннолетней девочки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 25 сентября 2020 года обвиняемый, увидев на остановке общественного транспорта на Ельдигинском шоссе девушку, спросил у нее дорогу до деревни Алешино, после чего предложил ее подвести», - говорится в сообщении.

16-летняя девочка села к нему в машину. Затем мужчина напал на нее, связал руки веревкой и, угрожая ножом, отобрал телефон. После этого злоумышленник поехал в неизвестном направлении.

В дальнейшем в процессе борьбы, которая завязалась между обвиняемым и потерпевшей, девочке удалось освободиться и убежать. Ей помог проезжающий мимо водитель. Он отвез девочку домой.

Злоумышленника удалось быстро установить и задержать.