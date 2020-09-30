РИАМО - 30 сен. С 1 по 18 октября изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 в связи с развитием инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведут часть пригородных поездов, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия», - говорится в сообщении.

В ночь с 1 на 2 и со 2 на 3 октября с 23:00 до 05:30 железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на участке Столбовая – Чехов, а с 03:30 5 октября до 03:30 9 октября и с 03:30 12 октября до 03:30 16 октября – на участке Чехов – Шарапова Охота. За это время специалисты заменят 12,8 километра пути.

С 3 по 18 октября с 13:00 до 15:00 участок Каланчевская – Курская будет закрыт для движения всех поездов в связи со сложными работами в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры.