РИАМО - 30 сен. В подмосковном музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф.И. Тютчева прошла ежегодная научная конференция «Мурановские чтения-2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Основная тема конференции в нынешнем году – история Мурановского музея, которому в этом году ему исполнилось 100 лет», - говорится в сообщении.

В конференции приняли участие 30 специалистов из академических и учебных институтов, университетов и музеев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы и Углича. Они рассказали о результатах своих научных исследований.