РИАМО - 30 сен. На территории городского округа Солнечногорск планируют создать специальные экскурсионные программы для иностранных гостей, экомаршруты и пешие прогулки для самых маленьких, говорится в сообщении управления информационной политики администрации Солнечногорска.

«Известными для посещения местами в округе являются усадьба Середниково и музей-усадьба имени А.А. Блока и Д.И. Менделеева. С целью увеличения турпотока, в дальнейшем местные власти разрабатывают отдельные экскурсионные маршруты, для разных категорий граждан, включая иностранцев», – уточняется в сообщении.

В число проектов входят экскурсии по природному ландшафту. Маршруты будут состоять из элементов тематических программ, ориентированных на зимние праздники и русские традиции. Кроме того, планируется создать отдельные экскурсии для самых маленьких. Готовятся и экскурсии для иностранных гостей.

Проект будет реализован в рамках региональной программы развития туризма.

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