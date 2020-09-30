РИАМО - 30 сен. На территории Московской области с 7 по 16 сентября полицейские провели второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020», это помогло выявить 12 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В рамках операции изъяли 226 кустов конопли, уничтожили 38 очагов дикорастущих наркосодержащих растений на общей площади более 14,4 гектара.

«За незаконный сбор дикорастущих наркосодержащих растений к уголовной ответственности привлечено четыре человека. Всего вынесено 27 официальных предписаний по уничтожению очагов», - говорится в сообщении.

Также составлен 101 протокол об административных правонарушениях, возбуждено 124 уголовных дела.

В рамках операции изъято более 40 килограммов наркотических средств естественного происхождения.