РИАМО - 30 сен. Прошла проверка хода строительства школьной пристройки на 300 мест к зданию апрелевской школы №1 в Наро-Фоминском городском округе, ее собираются достроить до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Ход возведения объекта проверил первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир. Он осмотрел новый корпус школы и прилегающую территорию.

«Ведутся работы по устройству кровли, отделке помещений, а также монтажу внутренних и наружных инженерных сетей и благоустройству. Ввести пристройку в эксплуатацию планируется до конца года», - отметил Вилькомир.

Подрядчиков попросили ускориться и обеспечить ввод объекта в установленные сроки.

В рамках проекта предусмотрено возведение трехэтажного учебного корпуса общей площадью почти 6,5 тысяч квадратных метров.