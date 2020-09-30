РИАМО - 30 сен. Правительство Московской области заключило соглашение с крестьянским хозяйством «Деревенские просторы» об обеспечении реализации инвестиционного проекта по расширению молочной животноводческой фермы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Реализация данного проекта позволит хозяйству увеличить поголовье высокопродуктивных хорошо развитых животных молочного направления голштинской породы на 400 голов нетелей. Поставщиками нетелей крупного рогатого скота станут племенные заводы Московской области», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В проект инвестируют 40 миллионов рублей. В результате его реализации создадут 16 рабочих мест.

Хозяйство получит 12 земельных участков площадью 809,2 гектара в городском округе Егорьевск в аренду без проведения торгов. Земля будет использоваться для реализации проекта.