РИАМО - 30 сен. В Москве 30 сентября, 1, 7 и 8 октября перекроют и ограничат движение автотранспорта из-за проведения 42-го Московского международного кинофестиваля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Движения будет ограничено с 22:00 30 сентября до 23:59 1 октября, а также с 22:00 7 октября до 23:59 8 октября на Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до улицы Малой Дмитровки. Здесь машины смогут двигаться по одной полосе.

Полностью движение будет перекрыто на Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до улицы Тверской, а также на улице Малой Дмитровке от Настасьинского переулка до Страстного бульвара. По перечисленным участкам движение будет невозможно 1 и 8 октября с 16:00 до 23:59.

Как уточняется на сайте кинофестиваля, мероприятие пройдет с 1 по 8 сентября в столице. В рамках конкурсной программы будут показаны фильмы из России, Индии, Турции, Великобритании, Израиля, Бразилии и других стран мира.

Московский международный кинофестиваль - один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри тогда был Сергей Эйзенштейн.