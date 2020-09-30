РИАМО - 30 сен. С начала 2020 года инвалидам в Подмосковье выдали 18,4 миллиона технических средств реабилитации, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Мособлдуме состоялся круглый стол по теме обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и социальной поддержки. Председатель комитета регионального парламента по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев отметил, что в Подмосковье проживает 411 391 лиц, имеющих инвалидность.

«На учете в Московском областном региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации состоит 74 574 заявителя, из них дети-инвалиды – 7 236 человек», – уточняется в сообщении.

В 2020 году на обеспечение инвалидов техсредствами реабилитации в федеральном бюджете предусмотрено более 2,5 миллиарда рублей, из которых 597 миллионов рублей на компенсацию за самостоятельно приобретенные техсредства.

Управляющий Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Алексей Кисин добавил, что в Московской области в 2018 году выдали 10,5 миллионов техсредств реабилитации, в 2019 году – 12,6 миллиона, а с начала 2020 года по нынешний момент – 18,4 миллиона.

В Подмосковье предоставляют и выскокофункциональные дорогостоящие протезы, на них потратили в этом году 44,9 миллиона рублей.