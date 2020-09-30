РИАМО - 30 сен. Исполнительного директора ООО «Вита Реал Эстейт» Рината Шайдуллина признали виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана дольщиков, его приговорили к сроку в колонии-поселении, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

«Шайдуллин совершил причинение имущественного ущерба путем обмана участников долевого строительства при строительстве многоквартирного дома, расположенного в деревне Удино (Дмитровский округ - ред.)», – уточняется в сообщении.

В июне 2011 года он под видом организации долевого строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома завладел деньгами дольщиков, понимая, что дом не введут в эксплуатацию в установленном законом порядке, а также лишил граждан денежных средств и прав на жилые помещения в будущем. До нынешнего момента дом не ввели в эксплуатацию.

Действия Шайдулина привели к тому, что 65 дольщикам был причинен ущерб на сумму более 131 миллиона рублей.

Вина обвиняемого была доказана, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в силу.