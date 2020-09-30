РИАМО - 30 сен. В столичное медучреждение в районе Люблино пришел человек с проникающим колото-резаным ранением живота и скальпировано-резаной раной правой голени, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сигнал о происшествии поступил в полицию из медучреждения 29 сентября в 22:36.

«Обстоятельства получения указанных ранений устанавливаются», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что места работы и регистрации пострадавшего устанавливаются.

По его словам, полиция организовала проверку по данному факту.