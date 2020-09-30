РИАМО - 30 сен. С 1 октября изменятся цены на газ, информацию по тарифам опубликовали на сайте «Мособлгаза» в разделе «Стоимость газа», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Оплатить за потребленный газ необходимо до десятого числа каждого месяца. Быстро и без комиссии это можно сделать через «Личный кабинет клиента» в мобильном приложении или веб-версии», - говорится в сообщении.

Вопросы по оплате за газ можно задать по телефону: 8-800-200-24-09. Для вопросов по оплате нужно будет назвать оператору номер лицевого счета.

Ранее изменение тарифов было отложено на три месяца из-за пандемии коронавируса.

Установленные розничные цены являются едиными для всех потребителей в Подмосковье и дифференцируются только по направлениям использования газа.