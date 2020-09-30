РИАМО - 30 сен. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организатора финансирования террористической деятельности Алима Бегиева, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Бегиева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», частью 4 статьи 205.1 УК РФ «Организация финансирования террористической деятельности».

«По версии следствия, Бегиев, находясь за границей, вступил в ряды запрещенной террористической организации. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации)», - сказала Иванова.

Бегиев создал в одном из приложений группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. В сообщество вошло порядка 30 человек. Бегиев собирал деньги на свои карты, а затем переводил на счета тех, кто принимает участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

С каждым из участников группы Бегиев общался лично, выезжая с ними в деревню Кокошкино Подмосковья. Там они также давали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, делая ежемесячно денежные переводы.

Следователями СК России проведены многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики. В ходе расследования уголовного дела совместно с сотрудниками ФСБ России, а также ГУПЭ МВД России были задержаны 15 соучастников преступления.

Специалисты проделали большую работу, допросили свыше 80 свидетелей, проанализировали многочисленные выписки с банковских счетов. По запросу следствия проведены финансовые расследования. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время следствие продолжает совместную работу с оперативными службами по выявлению и установлению всех соучастников Бегиева.