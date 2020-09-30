РИАМО - 30 сен. Компания «АГК-1» (входит в группу компаний «РТ-Инвест») подписала договор с победителем тендера на выполнение функций генподрядчика по строительству заводов энергоутилизации отходов в Подмосковье — с турецкой строительной корпорацией «Yenigun», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Международный холдинг уже приступил к работам. Сейчас объекты вблизи населенных пунктов Хметьево и Тимохово находятся в подготовительной стадии. Год назад компания «Yenigun» стала генеральным подрядчиком строительства завода в Наро-Фоминском округе.

«Тендер проходил в течение 8 месяцев. В нем приняли участие 6 компаний. В сентябре 2020 года компания «РТ-Инвест» определила победителя. В результате конкурса была выбрана международная строительная корпорация «Yenigün Construction Industry & Commerce Inc», - говорится в сообщении.

Эта компания построила сотни объектов гражданского и промышленного назначения. Турецкая компания имеет солидный опыт строительства предприятий в сфере энергетики, таких как гидроэлектростанции.

«Заводы по энергоутилизации – самые высокотехнологичные проекты «РТ-Инвест». Для их реализации были консолидированы уникальный опыт и наилучшие технологии крупнейших корпораций «Hitachi Zosen Inova», «Ростех» и «Росатом». Поэтому мы выбрали подрядчика высокого международного уровня - строительного гиганта «Yenigun», - сообщил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Он отметил, что в создании собственной комплексной системы обращения с отходами «РТ-Инвест» за 4 года привлечет более 180 миллиардов рублей инвестиций. И уже к 2023 году 4 миллионов тонн отходов в Московской области будут проходить обязательную промышленную сортировку, а 2,8 миллиона тонн - термически перерабатываться в энергию.

Строительная корпорация «Yenigun» уже приступила к работам на трех площадках. В Наро-Фоминском округе возведены здания административно-бытового комплекса, обустроена временная подъездная автодорога и разработан котлован под бункер-накопитель отходов. Еще на двух площадках - в Солнечногорске и Богородском округе - начинаются основные работы подготовительного этапа.

К 2023 году в Московской области будут введены в эксплуатацию четыре завода по термической переработке отходов в энергию. Каждый завод будет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 мегаватт электроэнергии.