РИАМО - 30 сен. Жители Таганского района проголосуют за реализацию проекта по созданию офиса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как рассказала председатель ведомства, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на рассматриваемом участке площадью 0,05 гектара расположено нежилое здание, которое в настоящее время не используется.

«Его площадь составляет 940 квадратных метров. После внесения изменений <...> здесь могут появиться офисные помещения. При этом площадь объекта не изменится», - говорится в сообщении.

Жители Таганского района смогут проголосовать за реализацию проекта на электронных общественных обсуждениях.