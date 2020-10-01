РИАМО - 1 окт. Единственный заповедник в Московской области – Приокско-Террасный – находится в городском округе Серпухов. В нем сохраняют редкие ландшафты и исчезающие виды растений и животных, например, зубров. Интересные факты из жизни диких зверей можно узнать в подкасте «Путь-дорога».

В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая посещают Приокско-Террасный заповедник и знаменитый зубровый питомник. Они рассказывают, как им удалось выжить при встрече с кабаном, что грозит за убийство заповедного комара, как найти в лесу родовое гнездо барсука и ходят ли зубры в спа-салон.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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Подкаст «Путь-дорога» – новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта – показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, усадьбы Абрамцево и Мураново, дом-музей Чайковского в Клину, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.

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