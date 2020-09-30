РИАМО - 30 сен. В октябре подмосковным зрителям в рамках проекта «Кинопаркинг» представят обновленный репертуар, а также к проекту присоединят ТРЦ «Пушкино Парк», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В числе новинок – приключенческая комедия режиссера Егора Сальникова «Смотри как я» и романтическая драма Энди Теннанта «Секрет», – уточняется в сообщении.

Также к проекту подключится торгово-развлекательный центр «Пушкино Парк». Уже в эти выходные жителям города Пушкино покажут популярные отечественные и иностранные кинофильмы.

Кинокартины можно смотреть, не покидая салоны автомобилей. Въезд на «Кинопаркинг» свободный.