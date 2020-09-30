РИАМО - 30 сен. Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский обсудил с директорами концертных залов, детских школ искусств, библиотек и музеев новые требования и меры предосторожности в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил каникулы для школьников с 5 по 18 октября. В этот период также приостановлено посещение детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти столицы.

«Мы переориентировали контрольные функции нашей службы на проверку театров, концертных залов, Домов культур. <...> Организатор должен проводить мероприятие таким образом, чтобы была возможность контролировать все требования, которые сегодня четко и понятно предписаны Роспотребнадзором. Мы также рассчитываем на то, что после изоляции уровень ментальности москвичей, позволит больному человеку осознанно не посещать публичное пространство и остаться дома», - отметила руководитель Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева.

На совещании обсуждалось принятие директивных и рекомендационных мер профилактики, которые на данные момент предписаны Роспотребнадзором. Среди них: введение нормативных документов об ответственности сотрудников, максимальное использование удаленных мест работы, ограничения для работников, имеющих возраст старше 65 лет, а также сотрудников с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Главный санитарный врач отметила, что на данный момент нет цели закрывать, приостанавливать или вводить карантинные меры в учреждениях культуры. Но рост заболеваемости отмечается, распространение и индекс прироста заболевших выше, чем это было летом, есть и процент бессимптоных больных.

Поэтому Роспотребнадзор призывает выполнять те установки, которые приняты: минимизировать количество сотрудников, находящихся в учреждении, продолжать проводить термометрию, обеспечивать заболевших людей врачебной помощью, привлекать к активной работе клининговые компании; иметь запас масок, перчаток, дезинфицирующих средств; назначать ответственных лиц за соблюдение этих мер. Также необходимо всем привиться от гриппа и поэтапно тестировать сотрудников (включая тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией).

«На данный момент вопрос стоит очень остро и серьезно. Мы говорим о большом количестве организаций и учреждений культуры, о большом количестве работающих людей. Любой руководитель понимает, о чем идет речь, и безвыходных ситуаций не бывает. Только совместными усилиями и мерами дисциплины мы сможем пройти рост заболеваемости, не прибегая к более радикальным мерам, которые нам потребовались в марте», - отметил Кибовский.

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30 СЕНТЯБРЯ

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