РИАМО - 30 сен. Для полноценной жизни человеку нужно здоровое и сбалансированное питание, которое насыщено комплексом витаминов, макро- и микроэлементов, всем этим требованиям отвечает каша, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«Каши используют как самостоятельное блюдо, а также как десерт или гарнир для мясных и рыбных блюд. Каши полезны для организма в целом, так как содержат полиненасыщенные жиры и не содержат холестерина», - отмечается в сообщении.

Кроме того, каши хорошо сочетаются с мясом, рыбой, грибами, овощами и фруктами.

Одной из самых полезны каш является овсяная. В ней порядка 12% белка, 65% углеводов, а также почти в два раза больше ценных растительных жиров, чем в гречке – 5,8%, еще там есть витамины и минеральные вещества.

В перловой каше - 9,3% белка, 73,7% углеводов, 1,1% жира. Также есть практически весь необходимый для организма набор полезных веществ. Перловая крупа является лидером по количеству фосфора.

Очень полезна и ячневая крупа, из которой можно приготовить вкусную кашу. В ней содержатся белки, жиры, углеводы, ферменты, витамины В, D, Е, РР и минеральные вещества.

В рисовой каше питательные элементы из крупы хорошо впитываются организмом. Среди круп рис занимает первое место по биологической ценности белка и содержанию высококачественного крахмала.

«Гречневая крупа содержит в среднем 14% белков, 67% крахмала, более 3% жиров, богата витаминами В1, В2, В6, Р, РР, минеральными веществами – фосфором, калием, марганцем, кальцием, железом, магнием. Гречневая крупа – лидер среди злаков по содержанию витаминов группы В, которые помогают бороться со стрессами и бессонницей», - добавляется в материале.

В манной крупе много крахмала, белка, но почти нет клетчатки. Она обладает высокой калорийностью и питательной ценностью, характеризуется высокой усвояемостью. Используется манная крупа для приготовления каш, запеканок, пудингов, котлет, биточков и десертов.

Пшенная крупа, которую также используют для приготовления каш, содержит около 12% белка, 69,3% углеводов, 3,3% жиров, биологически активные аминокислоты и витамины В1, В2, В5, РР. Пшено является одним из основных поставщиков растительных белков и углеводов, содержит необходимые микроэлементы.

Кукурузная каша считается одним из самых низкокалорийных продуктов, способных выводить из организма жиры. А кукурузная крупа является уникальным источником витаминов, микро- и макроэлементов. Ее зерна содержат соли калия, фосфор, магний, медь, витамины группы В, Е, каротин, ферменты, крахмал.​