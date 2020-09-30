РИАМО - 30 сен. К 15 октября планируется открыть площадки «Мегабак» в 16 городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Площадки будут открыты в Волоколамском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском, Дмитровском, Пушкинском, Раменском и Коломенском округах, а также в Солнечногорске, Химках, Долгопрудном, Ногинске, Щелкове, Воскресенске, Ступине, Серпухове.

«Около 2 тысяч обращений пришло от жителей из этих городских округов на открытие площадок «Мегабак» в их муниципалитетах. Проект действительно востребован среди населения и бесплатный сбор крупногабаритных отходов пользуется большой популярностью», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он уточнил, что с 1 августа на всех площадках «Мегабак» в регионе собрано уже более 1,6 тысячи кубических метров отходов.

Адреса новых площадок появятся на интерактивной карте сайта мегабак.рф, а также сайтах министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и администраций муниципалитетов, принимающих участие в проекте.