РИАМО - 30 сен. В Москве на Новом Арбате на месте заведения «Обед-Буфет», которое недавно закрылось, откроется «Мумий-Тролль Music Bar», сообщается в Telegram-аккаунте «СысоевFM».

Ранее «Мумий-Тролль Music Bar» пришлось съехать из помещения по адресу: Тверская улица, дом 9. Это было связано с продажей всего здания.

«Кстати, удивительный факт: обе локации нашел один и тот же риэлтор Федор Кривцов», - говорится в сообщении.

Ресторан-бар «Мумий-Тролль Music Bar» создан при непосредственном участии группы «Мумий Тролль».​​