РИАМО - 30 сен. Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что можно распознать нервозность в поведении детей по их рисункам, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам психолога, наличие стресса в жизни детей считается нормальным явлением, однако для детей важно то, как будут на это реагировать родители.

«Большое значение имеет, могут ли его поддержать и понять близкие взрослые? Или они будут долго его критиковать и наказывать? Родителям очень важно, с одной стороны, поддержать ребенка, а с другой — простимулировать и помочь не расслабиться», – сказала Наумова.

Она подчеркнула, что родителям нужно говорить детям: «Я тебя понимаю», хвалить, приободрять, и только после этого нужно разрешать какую-то проблему, тогда удастся свести детский стресс к минимуму.

Стресс у ребенка можно распознать по его поведению, оно становится более нервным или замкнутым. О детском стрессе говорят общая подавленность, а также детали в рисунках. Внимательно смотреть нужно за цветами, которыми пользуются дети во время рисования.

«Темно-красный, черный цвета и штриховка указывают на то, что ребенок находится в стрессе. Если в рисунке есть повторяющиеся линии, многократные круги и овалы, значит, ребенка мучает какая-то мысль, которую он прокручивает в голове», — сказала Наумова.​​