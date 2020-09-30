РИАМО - 30 сен. Положения о государственных природных заказниках «Болото и озеро Озерецкое», «Варавинский овраг» и «Гремячий водопад на реке Вендиге», расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа, утвердили на заседании правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Эти особо охраняемые природные территории (ООПТ) создали в 1981-1984 годах. До последнего времени у них не было четко описанных границ, это затрудняло работу по надзору за соблюдением особого режима охраны.

«Это знаковое событие для заповедного дела в Подмосковье. Отныне в регионе нет ООПТ, созданных в предыдущие годы и не имевших четко очерченных границ. С постановкой сергиево-посадских заказников на кадастровый учет у нарушителей охранного режима теперь не будет аргументов о том, что они якобы не знали, что данные земли входят в ООПТ», – сказала замминистра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Площадь ООПТ «Болото и озеро Озерецкое» увеличена с первоначальных 260 гектаров до 322,3 гектара, ООПТ «Вараввинский овраг» – с 263 до 268,4 гектара, ООПТ «Гремячий водопад на реке Вендиге» – со 107 до 140 гектаров.

Сергиево-посадские ООПТ обладают большой природной ценностью. В заказнике «Болото и озеро Озерецкое» обитают 33 вида наземных позвоночных животных. Варавинский овраг – самый глубокий в Подмосковье, он обнажает породы юрского и мелового периодов, в которых можно найти много окаменелостей. Гремячий водопад на реке Вендиге явялется одним из самых красивых и посещаемых заказников Подмосковья.