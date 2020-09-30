РИАМО - 30 сен. У пенсионерки в Рязанском районе Москвы злоумышленница украла 1,8 миллиона рублей и ювелирные украшения, общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Неизвестная, войдя в квартиру совместно с заявительницей под предлогом снятия порчи, совершила кражу принадлежащих женщине 1,8 миллиона рублей и ювелирных изделий», - сказал собеседник агентства.

Мошенница скрылась. По факту происшествия возбудили уголовное дело.