РИАМО - 30 сен. На территории городского округа Воскресенск в Московской области снесли аварийное и недостроенное здание Дома культуры в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Недостроенное здание площадью около 1,2 тысячи квадратных метров находилось в селе Федино, неподалеку от многоквартирных домов, и принадлежало сначала совхозу, а потом частному лицу.

«Долгое время здание находилось в заброшенном состоянии из-за чего стало аварийным. Объект был включен в перечень для ликвидации. В сентябре этого года силами собственника был произведен его снос», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

На месте снесенного здания планируется строительство современного комплекса по продаже плодовых декоративных и цветочных культур.