РИАМО - 30 сен. Стартовал прием заявок на проектирование нового школьного корпуса МБОУ «Одинцовская гимназия №14», школа находится на улице Крылова в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по зданию пристройки на 500 мест в Одинцове», – говорится в сообщении.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году. При проектировании пристройки особое внимание уделят вопросам безопасности и комфортности пребывания детей.

Проектирование и строительство нового школьного корпуса предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется из средств бюджета.