РИАМО - 30 сен. Медики Московского областного онкологического диспансера в Балашихе удалили 64-летней женщине 15-килограммовую опухоль, диаметр новообразования составлял более 35 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

После поступления пациентки в медучреждение врачи провели диагностику и обнаружили, что опухоль оттеснила органы брюшной полости вправо. Селезенка была вдавлена вверх в диафрагму, левая почка перемещена в противоположную сторону.

«У пациентки выявили липосаркому забрюшинного пространства. К счастью, несмотря на такие размеры опухоли, метастазы от нее не образовались. Операция длилась три часа. Основная сложность – не травмировать крупные сосуды, кровоснабжающие почку, которые были оттеснены опухолью в сторону. Новообразование закрывало видимость практически всей брюшной полости», – сказал заведующий онкологического отделения №11 Иван Джансыз.

Если бы врачи задели аорту и нижнюю полую вену, случилась бы большая кровопотеря. Однако удаление злокачественного образования прошло почти без потери крови.

Теперь пациентка чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением врачей. В дальнейшем женщине предстоит пройти химиотерапевтическое лечение.