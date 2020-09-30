РИАМО - 30 сен. Государственным служащим Подмосковья, которые награждаются оружием из-за границы, потребуется разрешение губернатора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В рамках 125-го заседания Мособлдумы принят закон «О внесении изменения в Закон Московской области «О Губернаторе Московской области», разработанный в целях реализации порядка принятия гражданами РФ наградного оружия от глав иностранных государств или глав правительств иностранных государств, утвержденного указом президента РФ от 30 января 2020 №79».

«Теперь глава региона наделяется полномочием по установлению перечня и форм документов, необходимых для принятия наградного оружия от главы иностранного государства или главы правительства иностранного государства лицами, замещающими государственные должности и должности государственной гражданской службы Московской области», – говорится в сообщении.

Для принятия наградного оружия областным служащим не потребуется оформление заключения Росгвардии об отсутствии оснований, препятствующих владению наградным оружием на территории России. Достаточно получить разрешение на ввоз такого оружия в страну, на хранение и ношение, а также наличие положительного решения главы региона.