РИАМО - 30 сен. В Московской области в 2020 году завершили ремонт 61 железнодорожного переезда в 25 городских округах, всего в регионе будет приведено в нормативное состояние 123 переезда, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Работы будут проводиться до конца года. На переездах заасфальтировали участки дорог, примыкающих к рельсам. Также на стыке рельсов с дорогой уложен резинокордовый настил.

«Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому важно своевременно обслуживать инфраструктуру», – говорится в сообщении.

Наибольшее число переездов отремонтировано Одинцовском городском округе – 11 переездов. В Истре отремонтировано восемь объектов, а в Ступине и Домодедове по пять и четыре переезда соответственно. По три переезда отремонтировано в Орехово-Зуеве, Балашихе и Коломне, по два – в Серпухове, Раменском, Сергиевом Посаде, Можайске, Богородском округе и Электростали.

В Наро-Фоминске, Подольске, Чехове, Мытищах, Пушкине, Солнечногорске, Кашире, Серебряных прудах, Красногорске, Павловском Посаде, Электрогорске и Луховицах отремонтировано по одному переезду.

Ремонт проводился в период специальных технологических «окон». Железнодорожники по возможности оставляли на переезде одну полосу для проезда автотранспорта в реверсивном режиме, чтобы минимизировать неудобства для водителей.