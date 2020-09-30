РИАМО - 30 сен. С начала года Мосгосстройнадзор рассмотрел более 1,8 тысячи обращений граждан с жалобами на шум при проведении строительных работ, за превышение уровня шума на стройках в отношении застройщиков составлено более 370 протоколов, вынесены постановления о наложении штрафов на сумму свыше 15 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Каждое обращение проверяется, изложенные факты тщательно изучаются. К проверкам привлекаются специалисты подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). С помощью современного оборудования они проводят измерения уровня шума, а при необходимости и вибрации, распространяемых стройками на прилегающие жилые территории», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Большая часть претензий граждан к строителям обоснованы, это подтверждают результаты измерений – уровни шума от строительных работ и применяемого оборудования превышают нормативные.

«Традиционно режим проведения строительных работ оговаривается проектом организации строительства (ПОС). Меры по предотвращению неблагоприятных воздействий от работающей стройки на расположенные рядом территории указываются также в «Перечне мероприятий по охране окружающей среды», – пояснила начальник управления специализированного надзора комитета Наталья Киселева.

Она подчеркнула, что оба документа предусматривают проведение шумозащитных мероприятий на время строительных работ.

Например, за превышение уровня шума оштрафованы подрядчики жилых домов по следующим адресам: Шмитовский проезд, владение 39 – Мукомольный проезд, владение 6; улица Винницкая, дом 8; Фили-Давыдково, квартал 71, корпус 18; улица Профсоюзная, дом 32, корпус 2; Каширское шоссе, дом 11, корпус 3; Кантемировская улица, владение 39; улица Каспийская, владение 28/4; улица Речников, владение 18-20; западная часть Нагатинской поймы, улица Автозаводская, владение 23, строение 184; 1-й Грайвороновский проезд, владение 3; улица Шумилова, владение 4; Краснодонская улица, владение 46/1.

Застройщики оперативно выполнили работы по шумопонижению после того, как в дело вмешались специалисты Мосгосстройнадзора. Устранены нарушения в части выполнения шумозащитных мероприятий на этих объектах.