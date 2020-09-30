РИАМО - 30 сен. Столичные власти призвали работодателей разрешить родителям школьников младших классов в предстоящие каникулы работать дистанционно, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В городе с 5 по 18 октября школьники единовременно отправятся на каникулы. Дети будут находиться дома 16 дней. При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.

«Что касается родителей первоклашек, мы понимаем, что могут возникнуть некоторые неудобства. Но важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников — время их начала», - сказала Ракова в интервью ТАСС.

Она попросила с пониманием отнестись к такой мере, ведь это сделано в первую очередь для безопасности детей и старших членов семьи.

Также заммэра отметила, что столичные власти просят работодателей войти в положение родителей и по возможности организовать их дистанционную работу, чтобы они могли остаться с детьми дома.​​