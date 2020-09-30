РИАМО - 30 сен. Второго октября состоится встреча представителей государственных структур с председателями садоводческих товариществ, она пройдет в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

Встреча начнется в 14:30. Она состоится в деловом и культурном центре «Костино» (улица Дзержинского, дом 26). Регистрация участников начнется с 13:30.

«На этих встречах традиционно обсуждаются важные для дачников вопросы: регистрация недвижимости, вывоз мусора, налогообложение, цифровизация СНТ и другие. После выступления спикеров у председателей есть возможность задать вопросы, получить консультацию специалистов и помощь в решении проблем СНТ», – говорится в сообщении.

Во встрече примут участие замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, директор Королевского филиала Московского областного БТИ Рашид Хадиулин, представители администрации городского округа Королев, Росреестра и ФНС.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова подчеркнула важность таких встреч для оказания консультативной помощи членам садоводческих и дачных товариществ в вопросах оформления имущества, налогообложения, проведения общих собраний и других затруднений, связанных с жизнедеятельностью товарищества.

«Встречи с садоводами и дачниками позволяют не только проинформировать людей о важных изменениях в законодательной сфере, но, что более важно, получить обратную связь о трудностях, с которыми они сталкиваются при оформлении недвижимости на практике», – уточнила министр.

По ее словам, в рамках данных встреч многие председатели СНТ уходят с понятными дорожными картами по решению проблемы, а самые сложные случаи берутся на контроль администрацией или представителями государственных структур.

«В Королеве 35 СНТ, в которых 4, 5 тысячи членов, и нужно, чтобы до каждого из них дошла важная информация и была возможность поучить ответ на интересующий вопрос», – добавила Адигамова.

Дачный сезон в этом году гораздо продолжительнее обычного. Это связано с введением ограничительных мер для снижения риска распространения коронавируса. В период действия карантина встречи с дачниками велись онлайн, а после снятия ограничений возобновились в очном формате.