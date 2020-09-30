РИАМО - 30 сен. С января 2020 года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки свыше 27 тысяч автомобилей, припаркованных на тротуарах, пешеходных переходах, остановках или вторым рядом на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «АМПП».

«Парковка на тротуарах или пешеходных переходах – это не только неуважение к другим участникам движения, например, пешеходам, велосипедистам, мамам с колясками, инвалидам – но и угроза возникновения ДТП», – уточняется в сообщении.

Припаркованная в неположенном месте машина может закрыть обзор идущим по тротуару, переходящим дорогу, а также водителям других авто. Больше всего опасности такая парковка несет для детей, которые не видят приближающийся транспорт из-за небольшого роста.

«Чтобы оставленные в неположенных местах автомобили никому не мешали и не вредили, их оперативно перемещают на специализированные стоянки», – добавляется в материале.

Решение об эвакуации таких автомобилей принимают инспекторы ГИБДД.

Сообщить о припаркованном на тротуаре, переходе, остановке или вторым рядом транспорте можно по телефону полиции. Если же автомобиль припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена», то горожане могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.