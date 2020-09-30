РИАМО - 30 сен. Сотрудники правоохранительных органов задержали 27 человек, которых подозревают в крупном мошенничестве в отношении пожилых жителей Москвы, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Подозреваемые приходили в квартиры, где живут пенсионеры и представлялись сотрудниками отдела оценки специализированной службы.

«Мошенники убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена. Далее они предлагали помощь в приобретении оборудования и сбывали гражданам газовые плиты по цене 30 тысяч рублей при их закупочной стоимости в 7-8 тысяч рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пять подозреваемых заключены под стражу. Остальным избрана подписка о невыезде.

Предварительно установлено, что от противоправных действий аферистов пострадали более 20 граждан. Следствие устанавливает других возможных потерпевших от действий злоумышленников.