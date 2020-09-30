РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Культурный центр «Октябрьский» подмосковных Люберец приглашает жителей 1 октября на онлайн-выставку рисунков, посвященную Международному дню пожилых людей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Этот праздник отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Он был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года.

«Присоединяйтесь к мероприятию в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/ в 12:00 и проведите время интересно и с пользой!» - говорится в сообщении.