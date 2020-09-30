РИАМО - 30 сен. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отменить накопительную часть пенсии можно только тогда, когда в стране будет создана система добровольных пенсионных накоплений, передает ТАСС.

Ранее в письме Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), направленном премьер-министру страны Михаилу Мишустину, была высказана идея отменить накопительную часть пенсии.

«Давайте сначала создадим такую систему (добровольных пенсионных накоплений. — прим. ред.), а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — отметил Силуанов.

По его словам, важно создать возможность, чтобы граждане могли накапливать себе пенсию сами, а также имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов.

На сегодня в РФ заморожены перечисления в накопительную часть пенсий.

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